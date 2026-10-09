L’Italia scavalca con fatica l’ostacolo Bielorussia e torna a casa col sorriso. Buona la prima per le ragazze di Soncin nell’andata del playoff di qualificazione al Mondiale nello stadio deserto di Tbilisi in Georgia. Una gara a senso unico, resa difficile dai miracoli di Voskobovich su Giugliano e Bergamaschi. Le Azzurre sono anche sfortunate e centrano due legni: prima la traversa con Schatzer e poi il palo con Glionna. Una muraglia che crolla solo sul colpo di testa perfetto di Piemonte, brava a fare centro, trasformando in oro un angolo perfetto di Giugliano. Poi ci pensa Polli oltre il 90′ a siglare il raddoppio: primo gol con la Nazionale. Il ct festeggia ma prende appunti, per cercare di non complicare il match di ritorno all’Artemio Franchi di Firenze, per cercare di staccare il pass per il secondo turno contro una tra Finlandia e Serbia.
Bielorussia-Italia femminile 0-2, pagelle playoff Mondiali: Piemonte esalta Soncin, Voskobovich fa miracoli
Le Azzurre vincono il match d'andata dei playoff di qualificazione ai Mondiali contro la nazionale di Hryharau: le migliori e le peggiori della sfida di Tbilisi.
I top e flop della Bielorussia
Sitnikava 6.5 - Il ct della Bielorussia usa l'ultra-difensivo stile Fifa dei vecchi tempo. E dalle sue parti alza un muro gigantesco, che crolla solo sul gol di Piemonte.
Kapustina 6 - Rende il pomeriggio difficile a Oliviero, che non riesce a superarla mai. Ma non si vede mai nella trequarti avversaria.
Valiuk 5 - Sembra Forrest Gump: corre, ma senza una meta. Si sacrifica, difende, ma il suo compito sarebbe anche quello di attaccare. Tiene pochi palloni e si fa sempre anticipare.
I top e flop dell'Italia
Piemonte 6.5 - Elio e le storie tese cantavano "la canzone mononota" e anche la punta azzurra non riesce a cambiare ritmo. Poi però proprio come nel testo del pezzo dell'ironico gruppo musicale, cambia bene gli accordi. E regala all'Italia un successo importante.
Polli (dall'87') 6.5 - Entro, spacco, esco, ciao: ci mette pochi minuti a segnare lo 0-2, da vera bomber. Una rete che quasi ipoteca l'accesso al secondo turno e rende molto più morbido il ritorno.
Glionna 6.5 - Una delle poche che cerca di dare la scossa: punta, dribbla e non si arrende mai sulla fascia destra.
Schatzar 6 - Fa tremare la traversa con bolide e cerca più volte di mettere più cattiveria al match per superare il muro della Bielorussia. Poi cala e perde un po' il dominio del gioco.
Serturini 5 - Fa solo il solletico alla difesa avversaria, serviva molto di più. Una giocata individuale, che non è mai arrivata.
La migliore in campo del match
Voskobovich 7.5 - In campo sembra Luffy con l'Haki avanzato. Sembra fatta di gomma e tiene in vita la Bielorussia con una serie di miracoli.
Il giudizio sull'arbitra
Vanderstichel 6.5 - La direttrice di gara tiene un metro arbitrale duro e piacevole: non interrompe il gioco sui contattini e ne beneficia il ritmo. Sventola un solo giallo e tiene sempre in pugno la partita.