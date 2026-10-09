Le Azzurre vincono il match d'andata dei playoff di qualificazione ai Mondiali contro la nazionale di Hryharau: le migliori e le peggiori della sfida di Tbilisi.

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

L’Italia scavalca con fatica l’ostacolo Bielorussia e torna a casa col sorriso. Buona la prima per le ragazze di Soncin nell’andata del playoff di qualificazione al Mondiale nello stadio deserto di Tbilisi in Georgia. Una gara a senso unico, resa difficile dai miracoli di Voskobovich su Giugliano e Bergamaschi. Le Azzurre sono anche sfortunate e centrano due legni: prima la traversa con Schatzer e poi il palo con Glionna. Una muraglia che crolla solo sul colpo di testa perfetto di Piemonte, brava a fare centro, trasformando in oro un angolo perfetto di Giugliano. Poi ci pensa Polli oltre il 90′ a siglare il raddoppio: primo gol con la Nazionale. Il ct festeggia ma prende appunti, per cercare di non complicare il match di ritorno all’Artemio Franchi di Firenze, per cercare di staccare il pass per il secondo turno contro una tra Finlandia e Serbia.