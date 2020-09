Biennale a Firenze per Bonaventura

Per Giacomo Bonaventura è tempo di cominciare una nuova avventura che lo vedrà protagonista con la maglia della Fiorentina.

Contratto di due anni con la società toscana per l’ormai ex centrocampista del Milan, club che ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza, permettendo al ds Pradè di raggiungere un accordo sull’ingaggio e di risparmiare i soldi del cartellino.

Per Bonaventura visite mediche a Firenze, ufficializzata un’operazione impostata da diversi giorni con il blitz che ha soffiato il giocatore al Benevento, che aveva presentato un’offerta economica importante al classe 1989.

Nuovo capitolo della carriera dopo sei stagioni passate al Milan e 35 reti segnate in un totale di 184 partite. Numeri che proverà a replicare anche alla corte di Giuseppe Iachini.

OMNISPORT | 08-09-2020 16:53