Bierhoff: "Ozil non andava convocato"

La Germania è ancora in fase di riflessione dopo la debacle in Russia. Secondo il coordinatore delle nazionali tedesche, Oliver Bierhoff, convocare Ozil ai Mondiali è forse stato un errore.

Il giocatore di origini turche, dopo le foto con il presidente Tayyip Erdogan, era stato regolarmente fischiano durante le amichevoli pre-Mondiali e ha poi giocato la rassegna iridata in modo molto spento.

"Forse avremmo dovuto considerare l'ipotesi di fare a meno di lui in Russia. Credo che quelle foto non abbiano infastido la squadra, ma il dibattito che ne e' scaturito si'. Tornando indietro, avrei dovuto cercare di trattare questo tema in modo piu' chiaro", sono le parole di Bierhoff al Die Welt.

SPORTAL.IT | 06-07-2018 17:25