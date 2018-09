Big ai margini, Gattuso duro a oltranza: "Decido io"

Pareggiare a Cagliari e battere di misura il Dudelange non è il viatico migliore in vista dell’impegnativo trittico ravvicinato che vedrà il Milan affrontare in casa l’Atalanta e poi Empoli e Sassuolo. Alla vigilia della partita contro i bergamaschi, Rino Gattuso, come sempre, non si è nascosto: “Non possiamo lasciare punti per strada, contro l’Atalanta non vinciamo da quattro anni e un motivo ci sarà. Sono forti, hanno alternative, vengono da tre sconfitte e saranno arrabbiati".

Qua e là, il tecnico lancia poi qualche sprone al gruppo: “Dobbiamo ancora finire di trovare i giusti meccanismi, Biglia e Calhanoglu devono capirsi e la stesa cosa devono fare Suso e Higuain. Serve tempo affinché i giocatori capiscano le caratteristiche dei compagni. Suso ha un gran tiro, mi aspetto che lo provi e che non giochi solo palla al piede, deve entrare di più in area. Spero che il gol arrivi perché ne ha bisogno”.

Chi si è già sbloccato è Higuain, decisivo in Sardegna e in Europa. Gattuso s’aggrappa al proprio totem offensivo, senza chiedergli troppo lavoro sporco…: “Spero di averlo sempre a disposizione, ci metterei la firma. Ha sempre fatto gol, dobbiamo sfruttarlo al massimo, è un campione, si deve mettere a disposizione della squadra come sta facendo, ma preferisco che stia tra i centrali avversari, dobbiamo sfruttare bene le sue caratteristiche. Se richiamiamo troppo Gonzalo si scoccia ed esce dall’area…”.

Pipita imprescindibile, quindi, semmai le spine sono altre e riguardano un ex capitano ai margini come Riccardo Montolivo, e il dualismo in porta. Qui Gattuso torna a ringhiare: "Riccardo si allena da una settimana, ho fatto delle scelte in base a un criterio, non vado né a simpatia né ad antipatia. L'allenatore sono io e ne pago le conseguenze. Non devo dare nessuna spiegazione, scende in campo chi sta meglio. Reina? Abbiamo a disposizione due grandi portieri, Pepe ha fatto bene in coppa, ma sono molto contento di come sta giocando Gigio, per come sta interpretando il ruolo. Andiamo avanti così". Cioè, al momento senza scegliere…

