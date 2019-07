Big3, licenziato l'ex NBA Odom

Come riportato da Espn, il 39enne Lamar Odom è stato licenziato dai vertici del Big3 (basket 3 vs 3 molto in voga negli States). Il motivo? Non era all'altezza da un punto di vista competitivo. Un altro brutto colpo per l'ex Lakers e Clippers.

Passato alle cronache per i tanti problemi extra campo (soprattutto legati all'uso di droghe), il Campione NBA sperava di rilanciarsi con il Big3 ma è stato messo all'angolo. Oltre a Lamar Odom, licenziati anche Baron Davis, Jermaine O'Neal e Bonzi Wells.

SPORTAL.IT | 11-07-2019 07:41