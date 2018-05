Biglia attacca nuovamente il Papu Gomez

Dopo le scuse e le varie polemiche, Lucas Biglia torna a parlare del duro intervento del Papu Gomez durante Atalanta-Milan, che poteva costargli la convocazione ai Mondiali con l’Argentina.

Il capitano dei bergamaschi saltando colpì la schiena del centrocampista del Milan, che aveva appena recuperato da un doloroso infortunio alle vertebre lombari rimediato contro il Benevento due settimane prima.

Dal ritiro dell’Argentina, l’ex Lazio torna a parlare di quell’episodio: “Nel corso della giocata ero perfettamente cosciente del fatto che fosse dietro di me – ha commentato ai microfoni di Olè – per questo mi sono infuriato con lui. Mi sarei aspettato delle scuse in campo, o subito dopo, ma fa niente, guardo avanti”.

Il Papu ha preferito affidare le proprie scuse a Instagram, ma Biglia non le ha prese bene: “Non siamo amici, ma giochiamo nella stessa nazionale. Contano poco le scuse sui social. Il giocatore del Benevento che mi fece male (Viola, ndr) mi venne a trovare in ospedale”.

