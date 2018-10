Biglia: "Ci manca ancora qualcosa"

Il centrocampista del Milan Lucas Biglia ai microfoni di Sky parla delle ambizioni rossonere: "Bisognava mettere da parte gli alibi e giocare bene, senza cercare colpevoli. La qualità c'è, sta a noi, si è visto che siamo una squadra forte ma se abbassiamo il ritmo ci facciamo male da soli. Lo abbiamo capito, c'è Gattuso che spinge tantissimo, ogni tanto abbassiamo il ritmo e ci rilassiamo e non va fatto, per diventare una grande squadra bisogna migliorare. Cosa ci manca? Ci manca qualcosa ma ci siamo vicini, e' importante sapere come crescere. Mi sono sentito più a mio agio, ora conosco un po' l'ambiente e questo mi aiuta, poco a poco viene fuori la mia qualità".

Alla ripresa c'è il derby: "Il derby è il derby, da tutte le parti, una partita speciale e ho la fortuna di giocarlo. I derby si vincono, speriamo di portarlo a casa, affrontiamo una squadra in forma ma abbiamo tanta fiducia in noi e vogliamo continuare questa striscia di vittorie, ci prepariamo al meglio".

SPORTAL.IT | 12-10-2018 15:15