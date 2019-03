Biglia e l'agente di Kessie in sede: gli sviluppi

Lucas Biglia e l’agente di Franck Kessie, George Atangana, visto che l’ivoriano è in nazionale, sono stati convocati in sede per rispondere delle azioni dei due calciatori che hanno sfiorato la rissa in panchina durante il derby perso contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato.

Come riporta Sky Sport, i due hanno pranzato a Casa Milan e si sono incontrati con Paolo Maldini e Leonardo con i due dirigenti che hanno comunicato che i due saranno multati per le loro reazioni.

Il tutto è nato da un rimprovero di Biglia ai danni di Kessie, colpevole di non aver salutato Conti che ha preso il suo posto in campo. Il centrocampista ex Atalanta non ha preso bene le parole del compagno ed è stato trattenuto da altri componenti della panchina milanista prima che potesse entrate in contatto con l’argentino.

La posizione più in pericolo sembra proprio quella di Kessie che, oltre alla multa, potrebbe essere lasciato in panchina per almeno una partita, perchè al Milan non vogliono più che certe situazioni si verifichino da qui alla fine della stagione che deve concludersi con il raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League e magari con la vittoria della Coppa Italia.

Intanto a Milanello Gattuso sta lavorando con i calciatori non impegnati con le varie nazionali e il tecnico calabrese sta studiando qualche mossa tattica per far tornare a brillare la fase realizzativa della propria squadra.

L’obiettivo primario dell’allenatore milanista è portare più palloni possibili in area di rigore avversaria per sfruttare il killer instinct di Piatek.

Gattuso non vuole stravolgere il suo 4-3-3 visti gli equilibri difensivi raggiunti. Due le soluzioni al vaglio: arretrare Çalhanoglu nel ruolo di mezzala e portare Paquetà nei tre davanti vicino alla prima punta. Anche la titolarità di Suso è a rischio con il connazionale Castillejo che sembra essere più in palla rispetto al compagno.

La seconda via da seguire porterebbe all’ingresso da titolare di Cutrone al fianco del polacco con Paquetà ad agire alle loro spalle. In mediana Çalhanoglu con la coppia Bakayoko-Biglia, con Kessie in panchina anche per far imparare la lezione al classe 1996 dopo il litigio nel derby.

SPORTAL.IT | 21-03-2019 19:30