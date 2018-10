Biglia: 'Nainggolan? Non c'era cattiveria'

Il centrocampista del Milan Lucas Biglia ha commentato così la sconfitta nel derby: "Brucia perderla così. Loro hanno giocato meglio, è vero, hanno fatto più possesso palla. Sono mancate personalità e tranquillità, abbiamo forzato troppo la giocata. Dobbiamo continuare a lavorare, ora pensiamo all'Europa League".

Lo scontro con Nainggolan: "Non c'è niente di volontario, io sono andato per chiudere il passaggio – ha spiegato l'argentino -. Ho parlato con Radja, gli ho spiegato che non era un'entrata cattiva e mi ha detto che aveva la caviglia gonfia. Il colloquip con l'arbitro? "Ho parlato con lui per fargli vedere come stavano il ginocchio e la caviglia. Non sono qui per giudicare cosa vede l'arbitro. Il Var forse avrebbe potuto vedere meglio".

SPORTAL.IT | 22-10-2018 10:55