Biglia, una pretendente esce allo scoperto

Le strade di Biglia e del Milan sembrano destinate a dividersi. Il centrocampista non rientra nei piani futuri della società che avrebbe già comunicato al giocatore la decisione.

Jorge Burruchaga, direttore sportivo dell'Independiente, ha commentato le voci su un possibile ritorno in Argentina dell'ex Lazio: "Di Biglia non abbiamo parlato però ha una grande esperienza. Come potremmo non volere un suo ritorno? Certo che ci farebbe piacere. Magari!".

Enzo Montepaone, agente di Biglia, recentemente ha parlato a Radio La Red: "Il Milan gli prolungherà il contratto fino al 2 agosto, poi ci sarà libertà di azione. Non escludo il ritorno in Argentina, ci sono anche contatti in Italia e da club della Liga".



