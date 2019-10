Bilancio Milan, Ravezzani scatena il web: Una voce non si spiega

Ora tutti sanno tutto: quanto sono costati i giocatori, le varie spese in bilancio, gli investimenti – giusti o sbagliati – fatti dal club. Un bilancio da record, ma in negativo, quello certificato dal Milan. A livello consolidato, il “rosso” del Milan è di 145,9 milioni, venti milioni in più rispetto alla passata stagione, e la polemica è già partita sui giornali e sul web.

SOLDI – Tanti soldi spesi a fronte di risultati sportivi sempre più deludenti. Di chi la colpa? Mentre ora i tifosi tremano pensando che a gennaio qualche big possa essere ceduto per far cassa (nel mirino soprattutto chi può generare plusvalenze importanti, come accaduto per Cutrone, e quindi Donnarumma e Suso), c’è chi fa le pulci al bilancio.

LA VOCE – Fabio Ravezzani sottolinea infatti due, delle tante voci in bilancio, che non lo convincono. Il direttore di TopCalcio 24 scrive su twitter: “Sarebbe interessante capire a cosa si riferiscono l’aumento di 35,6 mln di costo personale e 5 milioni di servizi nell’ultimo bilancio Milan Senza contare i 6 mln in meno di sponsor”.

IL TWEET – Il giornalista prosegue e aggiunge: “La sensazione è che la società sia gestita malissimo anche oltre le scelte tecniche. Certo che, a giudicare dal bilancio, il Milan con Gazidis ha trovato davvero un fenomeno… Quelli che parlano di “strategia” di accumulare le perdite nel primo anno sono gli stessi e le stesse che hanno magnificato mr Be prima, mr Li poi, quindi i proclami di Fassone sul gentleman agreement. Velinari e velinare di professione. Uno dei mali peggiori del Milan recente, già pronti a dimenticare l’ultimo per genuflettersi al prossimo”.

LE REAZIONI – I tifosi rossoneri sono in subbuglio sui social: “Più che altro l’aumento dei costi non sembra essere giustificato dagli altri dati” o anche: “Malissimo è dire poco… ma Gadzidis & Co. cosa ci stanno a fare? Forse era meglio andare in Serie D ed azzerare tutto”.

IRONIA – Fioccano commenti ironici: “Mirabelli e Fassone i migliori dirigenti degli ultimi 10 anni che sono passati da Milanello” o anche: “Gazidis sta facendo peggio di Fassone e Mirabelli che avevano un unico mandato… spendere e spandere (i motivi non si possono dire…)” o anche: “All’Arsenal stanno ancora festeggiando…”.

I CAMBIAMENTI – C’è chi scrive: “Rinunciando a Gattuso hanno consacrato la loro rinuncia ad una lenta ma sana programmazione. Ora stanno giocando ad oltranza al raddoppio: nel poker è il primo indizio della fine” e chi sottolinea: “Sarei per una proprieta’ italiana. Qui gli stranieri non hanno fatto lo stesso che in Premier o al PSG. Stiamo all’occhio” e infine: “Come si può pensare che una società così indebitata si metta a costruire uno stadio e mezzo nuovo quartiere di S.Siro? chi gli apre i crediti…”.

SPORTEVAI | 17-10-2019 09:27