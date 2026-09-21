Domani al via le Finals della Billie Jean King Cup, l’Italia è reduce da due vittorie consecutive ma per il tris c’è da soffrire. Cina, Repubblica Ceca e Ucraina le avversarie da temere

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’Italia va a caccia di un tris storico nella Billie Jean King Cup. Il trofeo per nazioni è territorio azzurro da due anni grazie alle imprese di Jasmine Paolini e compagne che ora provano a fare anche il tris a cominciare dal match dei quarti di finale contro le padrone di casa della Cina. Ma le avversarie da tenere d’occhio sono tante.

Paolini guida la pattugli azzurra

Sarà ancora una volta Jasmine Paolini a dover trascinare l’Italia. La tennista toscana è reduce da una stagione molto complicata che l’ha vista scendere alla posizione numero 20 al mondo. Ma come si dice sempre in queste circostanze, quando c’è la maglia della nazionale di mezzo, anche il ranking acquista un valore decisamente relativo. Di sicuro la toscana dovrà fare da leader a un gruppo che vede anche la presenza di Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani e Tyra Caterina Grant. E il primo confronto per le azzurre contro la Cina, è già di quelli che fanno tremare i polsi.

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La capitana Tathiana Garbin però ha fiducia massima nella qualità delle sue ragazze: “Conosciamo la potenzialità delle nostre avversarie, sono giocatrici di grandissima qualità, anche in doppio riescono a giocare ad altissimo livello: Come dico sempre alle ragazze, dobbiamo concentrarci su di noi, su quello che possiamo fare e controllare e penso che lo stiano facendo benissimo. Arrivano qui con tanta voglia e tanta responsabilità verso la propria nazione”. La prima sfida è complicatissima, le azzurre sfidano le padrone di casa che si affidano a Zheng Qinwen, Wang Xiyu, Zhang Shuai, Guo Hanyu e Jiang Xinyu.

La Spagna già lancia l’assalto

La sfida Spagna-Italia potrebbe diventare un grande classico nel mondo del tennis. Lo scorso anno è stata la finale della Coppa Davis in campo maschile e quest’anno le iberiche puntano a fare bene anche nella Billie Jean King Cup. Le iberiche arrivano con grandi ambizioni con con la squadra composta da Cristina Bucsa, Kaitlin Quevedo, Jessica Bouzas, Marina Bassols e Sara Sorribes. E Mundo Deportivo già individua la squadra da battere per alzare il trofeo: “L’Italia è il nemico pubblico numero 1”. Del resto le azzurre sono reduci da due vittorie consecutive e sono la prima squadra nel ranking. Ma il primo turno potrebbe essere più agevole del previsto per le iberiche visto che il Kazakistan dovrà fare a meno della numero 1 del ranking WTA, Elena Rybakina.

Billie Jean King Cup, il programma

Le Finals della Billie Jean King Cup cominciano domani a Shenzen, in Cina e la prima sfida in programma è quella che vede opposta Repubblica Ceca e Gran Bretagna che si giocherà domani 22 settembre a partire dalle ore 11 italiane, mercoledì la sfida tra Spagna e Kazakistan, poi doppio tie nella giornata di giovedì con Ucraina-Belgio in programma a partire dalle 4 del mattino e poi la sfida tra Cina e Italia (non prima delle 11). Venerdì e sabato le semifinali, domenica la finalissima. L’Italia è reduce dai successi nelle ultime due edizioni ma la Repubblica Ceca schiera un dream team con Noskova e Mucosa su tutte, l’Ucraina perde Kostyuk ma può puntare su una squadra molto completa.

Martedì 22 settembre

Repubblica Ceca-Gran Bretagna (11.00) – Quarto di finale 1

Mercoledì 23 settembre

Spagna-Kazakistan (11.00) – Quarto di finale 2

Giovedì 24 settembre

Ucraina-Belgio (4.00) – Quarto di finale 3

Cina-Italia (11.00) – Quarto di finale 4

Venerdì 25 settembre

Semifinale 1 (vincente Quarto 1 vs Quarto 2) – ore 11

Sabato 26 settembre

Semifinale 2 (vincente Quarto 3 vs Quarto 4) – ore 11

Domenica 27 settembre