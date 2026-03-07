Binaghi continua la sua sfida al calcio: dal 2028 un torneo ATP a Milano. Ma sarà difficile vedere Sinner in campo

La FITP avrebbe pagato circa 24 milioni di dollari per prendere il posto del torneo di Bruxelles, l’evento si giocherà sull’erba nella settimana successiva al Roland Garros. E le mosse di Binaghi continuano

Sfida aperta al mondo del calcio. Il tennis vuole diventare lo sport più importante in Italia, il presidente Angelo Binaghi non nasconde la sua ambizione e fa una mossa che testimonia questa sua volontà. Milano potrebbe infatti ospitare un torneo 250 maschile a partire dalla stagione 2028, un evento che si dovrebbe giocare sull’erba e che si posizionerebbe nel calendario subito dopo il Roland Garros.

Milano nella “stagione dell’erba”

Subito dopo la fine del Roland Garros comincia una porzione di stagione magica e sfortunatamente troppo breve per il mondo del tennis: quella sull’erba che conduce fino a Wimbledon. E ora l’Italia prova a inserirsi in questo segmento. A lanciare l’esclusiva è stato il Corriere della Sera che ha rivelato che la FITP ha acquistato dall’ATP i diritti del torneo di Bruxelles, un evento 250. E la cifra in ballo non è di certo uno scherzo visto che si parla di 24 milioni di euro più il 10% da versare nelle casse dell’ATP. La Federtennis ha investito affinché Milano ospiti un torneo sull’erba che si giocherà nella settimana successiva al Roland Garros a partire dal 2028. E per l’Italia rappresenta la perfetta chiusura del cerchio visto dopo gli Internazionali di Roma che si giocano sulla terra rossa, e prima delle ATP Finals (che da Torino si sposteranno proprio a Milano) che si gioca sul cemento indoor. Insomma il coronamento di un mini “grand slam” al tricolore.

Difficile la presenza di Sinner e dei big

La Federtennis lancia il suo assalto al mondo del calcio. Il presidente Angelo Binaghi non ha mai nascosto la sua ambizione di portare il tennis a diventare lo sport di riferimento in Italia andando a scalfire anche l’importanza del calcio. E l’investimento da 24 milioni per portare un torneo 250 a Milano dimostrano questa sua volontà. Il primo appuntamento è in programma nel 2028 ma il posizionamento in calendario, subito dopo il Roland Garros, potrebbe rendere molto difficile riuscire ad attrarre i migliori giocatori del circuito, soprattutto quelli che arrivano in fondo nello slam francese. E tra questi ovviamente ci potrebbe essere Jannik Sinner, ma il torneo a Milano potrebbe rappresentare un’occasione ghiottissima per un “erbivoro” come Berrettini ma anche per lo stesso Musetti.

La Federtennis investe ne La Stampa

E’ di qualche giorno fa la notizia del passaggio di mano de La Stampa nelle mani del gruppo Sae. John Elkann ha venduto uno degli asset più storici della famiglia Agnelli e nel gruppo che ha preso parte all’acquisto stando anche a quanto scritto da Sport e Finanza ci sarebbe anche la FITP del presidente Angelo Binaghi che avrebbe messo 5 milioni sul piatto della bilancia. Una mossa che insieme a quella del torneo di Milano testimonia le grandi ambizioni della Federtennis pronta a recitare sempre più un ruolo da protagonista nel mondo dello sport e dei media italiani.