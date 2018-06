Binaghi: "Errani? Sentenza barbara"

"La decisione del Tas sulla vicenda Errani, otre a essere una ingiusta e immotivata, e' stata applicata in modo barbaro. Condividiamo in pieno quanto ha affermato ieri Sara, tranne l'ultima riga. Sara' nostro compito, infatti, sostenere la Errani e convincerla a tornare piu' forte di prima, anche per dimostrare che lei e' dalla pate del giusto".

Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, a margine dell'odierna giunta del Coni, il presidente nazionale della Federtennis, Angelo Binaghi. Lo riporta Italpress.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 17:35