Binaghi: "Internazionali via da Roma? Valutiamo"

Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi è tornato a ipotizzare un possibile spostamento degli Internazionali d’Italia da Roma: “Il Foro Italico è un’area vincolata: con i tempi giusti la federazione deve fare le proprie valutazioni sul torneo. L’anno prossimo sono in scadenza alcuni consigli comunali, bisogna aspettare e poi discutere con i nuovi sindaci, ma il torneo è della federazione italiana tennis, non del comitato laziale: abbiamo l’esperienza e ci sono le condizioni per fare una scelta importante”, ha detto in conferenza stampa.

“Se fossi sicuro di non perdere l’appeal del torneo, lo avrei già spostato. Il Foro Italico è un posto meraviglioso, che solo la Capitale può offrire, ma quest’anno abbiamo avuto un grandissimo problema, che ha portato un grandissimo danno ai nostri juniores, costretti ad anticipare le spese per la trasferta al Roland Garros: questo accade per la negligenza di chi avrebbe dovuto supportarci e io non posso sopportarlo. Siamo affezionati a Roma, ma non nascondiamo i difetti che la ‘romanita’ crea al nostro torneo: dobbiamo capire se possono essere superati”.

OMNISPORT | 21-09-2020 14:57