Binder vince, Bagnaia limita i danni

Brad Binder ha vinto il Gran Premio di Germania, nona prova del calendario del Mondiale di Moto2. Il pilota sudafricano con la Ktm del team Red Bull, alla prima vittoria in carriera, ha preceduto sul podio lo spagnolo della Kalex Joan Mir.

Sul terzo gradino Luca Marini dello Sky Racing Team VR 46, al primo podio in carriera. Caduti Mattia Pasini, che era partito dalla pole, Locatelli, Baldassarri e Manzi. Francesco Bagnaia, costretto a una gara in salita dopo essere rimasto coinvolto nella caduta di Pasini, chiude in dodicesima posizione dopo una bella rimonta ma resta leader del mondiale, anche se avvicinato da Miguel Oliveira, quarto.

SPORTAL.IT | 15-07-2018 13:35