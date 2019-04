Binotto: "Abbiamo compromesso la gara di Leclerc"

Mattia Binotto ammette che la strategia della Ferrari varata per il Gran Premio della Cina ha rovinato la gara di Charles Leclerc, che sul traguardo di Shanghai ha concluso al quinto posto dopo aver ceduto la terza posizione nelle prime fasi di gara a Sebastian Vettel: "Oggi abbiamo compromesso la sua gara, ma dovevamo provarle tutte", ha dichiarato il team principal del Cavallino ai microfoni di 'Sky Sport'.

"Ogni giro le Mercedes guadagnavano qualche decimo, volevamo dare spazio a Seb per capire quale potesse essere il suo ritmo – ha spiegato Binotto -. Loro hanno avuto un vantaggio costante di tre decimi al giro, c'è ancora moltissimo da migliorare da parte nostra, ma le condizioni cambiano a ogni gara. Non ne veniamo fuori con troppa delusione, ma con voglia di capire cosa non ha funzionato e porre rimedio. Sulle gomme dure siamo andati meglio, mentre la situazione è stata più critica sulle medie. Un terzo posto dopo una gara così può essere un buon risultato, ma non è mai abbastanza".

SPORTAL.IT | 14-04-2019 11:37