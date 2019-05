Binotto amaro: 'Ci hanno dato una lezione'

L’approdo in Europa del Mondiale 2019 di F1 non ha cambiato gli orizzonti della Ferrari, in difficoltà al Montmelò come lo era stata a Baku e nelle prime gare della stagione.

A Barcellona le Rosse non hanno neppure acciuffato il podio e il Team Principal Mattia Binotto non può che ammettere lo stato di crisi, anche con parole dure:" Complimenti alla Mercedes che ha lavorato tanto e bene, ma questo per noi deve essere stimolo a lavorare di più. Non è stato un buon pomeriggio, nè un buon weekend. Gli aggiornamenti che abbiamo portato non si sono rivelati sufficienti. Per noi è stata una lezione, ma anche uno stimolo a fare meglio. Non molleremo".

Binotto difende poi la scelta del team di effettuare due ordini di scuderia: "Vettel era partito molto bene, ha bloccato la ruota anteriore e ha perso la posizione. Non avevamo delle strategie definite a inizio gara, abbiamo differenziato le scelte a gara in corso. E la scelta di invertire i piloti è stata fatta al momento giusto. Non è mai facile decidere, quando lo si fa bisogna esserne certi”.



SPORTAL.IT | 12-05-2019 18:45