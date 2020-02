Binotto: "Ferrari, c'è da lavorare e lo sappiamo"

A Barcellona si è conclusa la sei giorni di test pre-stagionali e per la Ferrari il bilancio è agrodolce.

La SF1000 è stata portata in pista da Charles Leclerc che, come Sebastian Vettel giovedì, ha concluso il proprio programma di lavoro con la simulazione del weekend di gara. Nella seconda tre giorni di prove la vettura ha percorso 490 giri (2.281 chilometri). La SF1000 arriva dunque al via della stagione con all'attivo 844 giri pari a 3.929 chilometri (13 GP), ma con un gap di velocità rispetto alla concorrenza.

Il team principal Mattia Binotto ne è consapevole, ma non drammatizza nel tracciare il bilancio dei test: "Dal punto di vista del programma completato e di come la squadra ha lavorato sono soddisfatto di questi test invernali. Abbiamo approcciato le due sessioni di prove in maniera molto diversa sia tra loro che rispetto all'anno scorso, sfruttando i primi tre giorni per conoscere al meglio la nostra vettura in tutte le possibili configurazioni".

Ora la concentrazione è già sul Gp d'Australia che aprirà la stagione il 15 marzo: "Credo che la prestazione sul giro secco non sia ancora quella che vogliamo – conclude il team principal della Scuderia Ferrari – mentre per i long run abbiamo raccolto indicazioni relativamente migliori, così come sul piano dell'affidabilità. Torniamo a Maranello con moltissimi dati da analizzare e consapevoli che abbiamo diverso lavoro da fare ma a livello di squadra ci sentiamo pronti per il Gran Premio d'Australia, che ci dirà più chiaramente quali sono i valori in campo".

SPORTAL.IT | 28-02-2020 20:56