Binotto: "Hanno sbagliato ma non faremo ricorso"

Così il team principal della Ferrari Binotto a Sky dopo la decisione dei commissari di gara di non penalizzare Verstappen: "Credo che Leclerc sia stato spinto fuori. Ma poco conta. Tutti si aspettano una F1 più spettacolare e oggi lo è stata. Ci rifaremo più davanti. Decisione figlia del Canada? La interpreto come un 'in Canada avevamo ragione'. Consideriamo quella una nostra vittoria, oggi accettiamo la decisione. Battere i pugni sul tavolo? Non è nel nostro stile, noi dobbiamo farle cambiare in futuro e siamo attivi per questo".

"Hanno impiegato tempo per decidere i commissari? Oggi non era facile. Vogliamo bene a questo sport e oggi andiamo avanti. Siamo dispiaciuti anche per la questione delle gomme. Nelle ultime tre gare abbiamo fatto due pole, stiamo facendo dei passi avanti e siamo convinti di aver preso la strada giusta. Affronteremo le prossime gare con lo stesso spirito".

SPORTAL.IT | 30-06-2019 20:20