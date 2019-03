Binotto sbotta: 'Inaccettabile'

Il nuovo team principal della Ferrari Mattia Binotto deve rinviare ancora l’appuntamento con la vittoria dopo la beffa subita in Bahrain da Charles Leclerc.

Il pilota monegasco è stato tradito da un problema tecnico a pochi giri dalla fine dopo essere stato a lungo in testa alla corsa: “È una doppietta mancata, oggi c’era tutto per far bene. Forse potevamo gestire meglio quando eravamo primi e secondi. Peccato per Vettel, parlerò con lui, ma credo siano cose che possono capitare quando si lotta” il commento di Binotto.

Il problema affidabilità è però già all’ordine del giorno: “Leclerc aveva grande voglia di fare bene, ma si impara anche da questo. Un problema gli ha impedito di vincere, ci è mancata l’affidabilità e questa non è una cosa accettabile, dobbiamo lavorarci. Ma guardiamo anche ai tanti lati positivi, alla reazione della squadra”.

SPORTAL.IT | 31-03-2019 23:05