Biondo: "Al Milan serve gente come Pirlo"

Grande successo della Partita del Cuore edizione 2019, andata in scena all'Allianz Stadium di Torino. Vittoria per i Campioni della Ricerca ai danni della Nazionale Italiana Cantanti. E' finita 3-2. In rete anche Pirlo, ex stella di Milan e Juventus.

"I figli di Pirlo sono miei fan. Mi ha chiesto di fare una foto con loro e io l'ho fatta ma in cambio gli ho chiesto la maglia", confida il rapper Biondo, giocatore della Nazionale Italiana Cantanti. Tifoso rossonero, parla anche del futuro del Diavolo: "Ci vogliono giocatori di qualità, come Pirlo appunto. In questo momento non ci sono e si vede. La mancata Champions? Un vero peccato, sta accadendo troppo spesso di restare fuori dalla Champions che è il nostro ambiente".

SPORTAL.IT | 28-05-2019 08:13