Biraghi alla Roma e il giallorosso all’Inter, i tifosi approvano

Mentre l’affare Lautaro Martinez–Barcellona occupa le prime pagine dei giornali sportivi, l’Inter pensa ad un altro affare per rafforzare il reparto degli esterni di centrocampo. Secondo Il Messaggero, infatti, la Roma ha messo nel mirino Cristiano Biraghi, esterno che con l’arrivo a gennaio di Ashley Young ha via via perso posizioni nelle preferenze di Antonio Conte per la fascia sinistra dell’Inter.

Due opzioni per sostituire Biraghi

Il club nerazzurro sarebbe disposta a cedere Biraghi anche in cambio di una contropartita di valore: sul piatto la Roma sarebbe pronta a mettere il cartellino di Leonardo Spinazzola o di Alessandro Florenzi.

Due nomi che piacciono ai tifosi nerazzurri, soprattutto quello di Florenzi, giocatore esperto e di carattere, di grande qualità e molto duttile. Un elemento per il quale, secondo gli interisti, vale la pena sacrificare Biraghi.

I tifosi “votano” Florenzi

“Biraghi per Florenzi assolutamente! Sarebbe un grandissimo affare! Florenzi con Conte farebbe veramente bene!”, scrive entusiasta Luca in una delle pagine Facebook dedicate al tifo nerazzurro.

“Attenzione – lo ammonisce Alessandro – da Roma noi becchiamo sempre pacchi… Ocio”. Ma in generale agli interisti l’idea di scambiare Biraghi e Florenzi piace parecchio.

“E vai – scrive Antonio – Biraghi è inutile, in poche partite è stato scavalcato da Young che ha 35 anni. Meglio Florenzi”. “Florenzi-Biraghi, scambio top”, aggiunge Skred. “Florenzi non mi dispiace”, il commento di Ergjan.

“Ma magari…”, la speranza di Giovanni, mentre Franco sottolinea che nella nuova Inter Florenzi potrebbe essere davvero un’arma importante: “Nel 3-5-2 di Conte Florenzi sarebbe l’ideale… Speriamo bene”.

SPORTEVAI | 02-05-2020 11:20