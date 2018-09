Biraghi compie gli anni, la Fiorentina: 'C'è un solo Cristiano'

"C'è solo un CRISTIANO. Buon compleanno BIRAGHI": lo scrive la Fiorentina su Twitter, non lasciandosi sfuggire l'occasione di provocare gli eterni rivali della Juventus nel giorno del compleanno del difensore viola Cristiano Biraghi.

Evidente il riferimento a Cristiano Ronaldo, stella assoluta della nuova Juventus versione 2018-2019 ma soprattutto al centro di un'attenzione capillare da parte dei media e in generale dell'ambiente calcistico nostrano, ancora in preda alla curiosità e all'eccitazione di vedere sui campi italiani uno dei giocatori più vincenti e dominanti delle ultime generazioni.

E che si è in un certo senso appropriato del nome Cristiano, di cui è diventato il simbolo per antonomasia. Non a Firenze, però, dove c'è appunto Cristiano Biraghi.

SPORTAL.IT | 01-09-2018 12:55