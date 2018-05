Biraghi: depennato un nome

"Biraghi? Resterà alla Fiorentina o andrà altrove, non vestirà l'azzurro del Napoli perché in quel ruolo ho già un altro assistito e sarei poco intelligente". A dirlo a Radio Crc è stato l'agente del laterale della Fiorentina Mario Giuffredi.

"Mario Rui veniva da un’annata difficile a Roma e a Napoli non era iniziata bene per cui le sofferenze erano grosse e ci sembrava di vivere un incubo, ma Rui ha avuto la possibilità di giocare e di dimostrare il suo valore. Con le sue prestazioni, ha raggiunto anche il Mondiale che rappresenta la ciliegina sulla torta. Hysaj è e resterà un giocatore del Napoli, indipendentemente dal futuro di Sarri. Stavamo intavolando col club anche il discorso rinnovo contrattuale che è stato abbandonato perché c’era la priorità campionato. Poi, se qualcuno vorrà mandarlo via non lo so, ma non credo" ha aggiunto Giuffredi.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 13:15