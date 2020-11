Biraghi e Castrovilli bloccati a Firenze: saltano Italia-Polonia

Continua il difficile ritiro dell’Italia, ancora priva del CT Mancini e che ogni giorno perde qualche pedina causa coronavirus. Cristiano Biraghi e Gaetano Castrovilli infatti non potranno raggiungere la Nazionale prima di martedì prossimo.

La disposizione della ASL locale costringe tutti i giocatori della Fiorentina a restare nella bolla, creata dopo la positività di Callejon e di un altro membro dello staff, fino a martedì 17 novembre.

Ecco perché Biraghi e Castrovilli non raggiungeranno Coverciano prima di quella data e non saranno a disposizione per Italia-Polonia, gara di Nations League in programma domenica sera al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

Resta da capire a questo punto se i due saranno esentati anche dal successivo impegno contro la Bosnia-Herzegovina di mercoledì sera o si aggregheranno al gruppo azzurro.

Oltre a Biraghi e Castrovilli non raggiungeranno le rispettive nazionali anche Dragowski (Polonia), Kouamé (Costa d’Avorio) e gli Under 21 Cutrone, Dalle Mura e Brancolini.

OMNISPORT | 13-11-2020 18:58