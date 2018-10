Biraghi: "No al Milan per Pioli"

Il terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi in un'intervista a La Nazione svela un retroscena di mercato: "Il Milan mi voleva ma ho parlato con Pioli, ho chiesto se aveva fiducia in me e lui mi ha risposto di sì. Volevo sapere se ero di troppo, in quel caso avrei tolto il disturbo, ma ho capito subito che non era così".

La concorrenza: "Elemento fondamentale per una squadra che vuole avere ambizioni. La stagione è lunga e ci possono essere momenti di crisi per chiunque. Il bello di questo gruppo è che ci sentiamo tutti titolari a prescindere da chi gioca di più o meno".

La società sembra più vicina alla squadra rispetto agli ultimi anni: " Le dichiarazioni del presidente Cognigni dopo Milano e quello che è successo per Chiesa hanno colpito un po’ tutti. Sembra che la società ora sia più vicina alla squadra, ma la verità è che per noi il sostegno non è mai mancato. Ci siamo sentiti sempre protetti".

SPORTAL.IT | 04-10-2018 11:55