Biraghi non dà certezze sul futuro di Chiesa

Durante la conferenza stampa dal ritiro della Nazionale, Cristiano Biraghi ha parlato del momento che sta attraversando la Fiorentina: "E' un momento particolare, non il migliore che stiamo passando da questi ultimi due anni".

"Dobbiamo tirarci fuori, ma pensiamo solo al campo, non ad altre questioni che possono minare la tranquillità" ha detto il terzino viola.

Il futuro di Chiesa è sempre più un'incognita: "Ha avuto qualche problemino al pube quando è uscito contro la Lazio. Sta convivendo con il dolore, per noi giocatori è una cosa normale. Il mercato apre a marzo, noi giocatori finché non c'è il mercato… dobbiamo sistemare una situazione di classifica che non va bene. Secondo voi pensate al calciomercato?".

SPORTAL.IT | 20-03-2019 14:40