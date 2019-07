Birsa vuole riprendersi il Cagliari

Al termine dell'allenamento in Val di Pejo, Valter Birsa ha parlato in conferenza stampa: "La prima parte del ritiro è andata bene, abbiamo fatto due amichevoli impegnative e con le gambe pesanti, ma sappiamo che è uno sforzo utile per l'inizio della stagione".

Lo sloveno si è lasciato alle spalle l'infortunio: "Lo stimolo di dimostrare le mie potenzialità c'è, anche perché non essere riuscito a dimostrare quello che vali e che puoi fare è qualcosa che mi è pesato lo scorso anno".

Birsa non vuole ancora pensare a quando smetterà di giocare: "In Italia mi sono trovato molto bene, ma vanno pesati tanti aspetti: per ora vorrei tornare in Slovenia, ma a Verona e Cagliari mi sono trovato molto bene anche fuori dal campo. Allenatore o altro? Non so, per ora non mi vedo così, penso solo al campo".

SPORTAL.IT | 22-07-2019 13:28