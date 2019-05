Bis di Ackermann nel giorno dell'addio di Dumoulin

La quinta tappa del Giro d’Italia, che ha portato la carovana rosa da Frascati a Terracina (140 chilometri), è stata vinta ancora del tedesco Ackermann che già si era aggiudicato la prima volata a Fucecchio.

Il 25enne della Bora Hansgrohe ha beffato Gaviria, battuto di mezza ruota su una strada molto bagnata a causa della pioggia. Terzo posto per Dèmare. Lo sloveno Roglic si è confermato in rosa per il quinto giorno consecutivo.

Tom Dumoulin, al via nonostante la brutta caduta di martedì, si è ritirato dopo pochi chilometri a causa del dolore al ginocchio sinistro ferito.

SPORTAL.IT | 15-05-2019 18:04