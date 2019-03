Biscardi: In Spagna la Juve lotterebbe per il terzo posto

Re a casa e vassalli in Europa? La Juventus vince da sette anni lo scudetto ed ha ipotecato l’ottavo tricolore di fila ma se si affaccia fuori dai confini non riesce ad emergere, come conferma anche l’andata degli ottavi di Champions. Per Maurizio Biscardi, figlio di Aldo – l’inventore del Processo del lunedì – la dimensione europea dei bianconeri è di gran lunga al di sotto rispetto a quella italiana. Parlando a Radio Sportiva Biscardi jr dice senza mezzi termini: “Secondo me la Juve nel campionato spagnolo se la contenderebbe con l’Atletico per il terzo posto. Il posizionamento è quello”.

CAMPIONATO POCO PERFORMANTE – Il problema è che la serie A, come diceva in tempi non sospetti Capello, è poco allenante e Biscardi continua: “La Juve ha saputo sostituire Pirlo e Pogba, ma la Serie A non è del tutto performante: ai bianconeri bastano poche giocate per risolvere una partita, in Europa no. Ne risente così la competitività. Il divario è marginale, la differenza è nella rosa e nella sostanza fra la Juve e tutte le altre squadre. Non è solo un fattore economico: spesso sono stati spesi soldi inutilmente, i bianconeri sono bravi a valorizzare e a fare mercato”. Poi un pensiero sul dopo-Allegri: “Al momento credo più in Zidane alla Juve piuttosto che Conte. La situazione però è fluida, dipende da come finirà la stagione. Oggi si inseguono le voci perché non si sa come andranno le cose”.

DELUSIONE NAPOLI – Una stoccata arriva anche per il Napoli: “Quando un club come il Napoli è arrivato secondo e non compra nessuno per competere, spesso cerca una motivazione per dire ‘ho fatto qualcosa anche io’ prendendo Ancelotti. Il problema è che non ha compensato laddove c’erano delle lacune. Il #Napoli ha perso Jorginho e Hamsik, mentre gli acquisti arrivati non hanno contribuito ad alzare l’asticella. Sono tutti buoni giocatori ma non spostano gli equilibri”.

SPORTEVAI | 05-03-2019 09:36