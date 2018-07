Bisceglie-Bari, Canonico cambia idea

Il presidente del Bisceglie Nicola Canonico ha annunciato l'intenzione di ritirare la proposta di mettere a disposizione della città di Bari e dei suoi tifosi il titolo di Serie C del Bisceglie calcio. Lo ha fatto attraverso un post sul suo profilo Facebook.

"A un gesto di generosità e amore per la propria squadra e città si risponde con una incomprensibile provocazione sotto casa – ha commentato l'imprenditore edile -. Ne prendo atto e ritiro la disponibilità offerta, augurandomi che il titolo per la serie D finisca nelle mani di chi conosce e ama il calcio e non gli affari di altra natura".

SPORTAL.IT | 17-07-2018 09:50