Bisoli: "La B? Stiamo facendo ridere il mondo"

Il tecnico del Padova Pierpaolo Bisoli dopo l'amichevole contro il San Donà ha parlato di quanto sta succedendo in serie B. "La B? Vedrete, tornerà a 22 squadre. Con questa storia stiamo facendo ridere il mondo".

Sull'amichevole: "Quella di oggi era un’amichevole, non mi interessava il risultato quanto piuttosto l’atteggiamento messo in campo dai miei. Clemenza? Ha fatto vedere le sue qualità più da trequartista che da mezzala, ma non deve specchiarsi. Abbiamo bisogno di calciatori duttili, in grado di ricoprire più ruoli in campo. Sarno? Sono contento che sia tornato a disposizione, può mettermi in difficoltà nelle scelte così come tutti gli altri. Ero consapevole che la prestazione non sarebbe stata delle migliori, ma la squadra mi è parsa leziosa e ciò deve essere debellato quanto prima. Mandorlini e Chinellato? Ripartiranno da zero, come se nulla fosse successo. Mandorlini quest’oggi ha dimostrato di avere il Padova nel cuore, sono stracontento, è un calciatore ritrovato".

SPORTAL.IT | 08-09-2018 20:20