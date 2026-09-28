Bisseck, stesso destino tra Inter e Nazionale: la prima da titolare con la Germania fa discutere, Klopp resta alleato di Chivu  

La prestazione del difensore nella partita persa contro la Grecia divide critica e tifosi, ma nel prossimo impegno contro la Serbia il c.t. potrebbe confermarlo dal 1’

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Che giochi nell’Inter o nella Germania, Yann Bisseck è destinato a dividere pubblico e critica: la prima da titolare con la Mannschaft nella sconfitta interna contro la Grecia ha fatto discutere, ma le critiche al difensore non sembrano intaccare la fiducia di Jurgen Klopp. Il c.t. tedesco potrebbe puntare su Bisseck anche contro la Serbia: una buona notizia anche per Cristian Chivu.

Inter, Bisseck e la prima da titolare con la Germania

Le potenzialità di Yann Bisseck sono enormi, ma il rendimento del difensore fa discutere, sia che giochi con l’Inter che con la maglia della sua nazionale. Ieri sera il difensore nerazzurro ha disputato la sua prima partita da titolare con la maglia della Germania, agendo da centrale difensivo insieme a Jonathan Tah nel 4-2-3-1 proposto dal neo-c.t. Jurgen Klopp contro la Grecia.

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Nonostante la sorprendente sconfitta interna dei tedeschi (si giocava ad Augsburg), Bisseck è stato protagonista di una buona partita: incolpevole in occasione del gol partita di Kourbelis, il difensore nerazzurro ha tappato le falle che si aprivano sulle ripartenze degli ellenici e ha anche sfiorato il gol con uno spettacolare colpo di tacco nella ripresa.

Inter, la partita di Bisseck e le critiche della Bild

La prestazione positiva di Bisseck è stata poi confermata dai numeri: secondo le statistiche il difensore ha collezionato 11 interventi vincenti in difesa, messo insieme 7 recuperi, vinto il 60% dei duelli con gli attaccanti della Grecia (dominando in particolare il gioco aereo) e dato un contributo importante allo sviluppo della manovra, chiudendo la partita col 95% di precisione nei passaggi e ben 10 servizi per un compagno posizionato nel terzo offensivo del campo.

La maggior parte delle testate tedesche ha promosso l’interista, giudicato da alcuni addirittura l’unico degli esordienti a salvarsi nella sconfitta, ma c’è stato anche chi l’ha criticato: per la Bild, tra i quotidiani più letti in Germania, Bisseck non ha la leadership dei difensori più esperti ed in particolare di Nico Schlotterbeck, titolare agli ultimi Mondiali e anche nel pareggio di venerdì scorso contro l’Olanda, la gara di esordio di Klopp con la Mannschaft.

Germania, altra da titolare per Bisseck?

“Penso che sia andata bene, non ho molto da rimproverarmi della mia partita – ha dichiarato Bisseck al termine della gara – . Però quando perdi una partita la tua prestazione personale non è importante. Ho fatto di tutto per aiutare la squadra ma non è stato abbastanza”. Il difensore dell’Inter ha poi aggiunto che continuerà a impegnarsi al massimo per venire convocato anche a novembre, quando Klopp, che ha stilato una maxi-lista di ben 44 giocatori per il suo primo raduno da c.t., restringerà il gruppo.

Al di là delle critiche, però, al momento pare che il nuovo commissario tecnico della Germania sia piuttosto soddisfatto Bisseck, che potrebbe essere confermato titolare anche giovedì nel match contro la Serbia.

Bisseck, Klopp alleato di Chivu

Un’eventualità che farebbe contento probabilmente anche Cristian Chivu. Se da un lato l’Inter si augura che i propri giocatori non vengano “spremuti” dalle rispettive nazionali, dall’altro il tecnico nerazzurro sa che Bisseck ha bisogno di giocare ai massimi livelli e di essere responsabilizzato anche dalla Germania per poter finalmente mettere a frutto il suo potenziale. Ed evitare quegli errori che, in questa prima fase della stagione, stanno rendendo altamente instabile la difesa dell’Inter.