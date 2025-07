Mercato Inter, Bisseck piace in Premier: De Winter in pole in caso di cessione, ma Marotta non molla Leoni

I nerazzurri pensano anche a qualche cessione in caso di buone offerte. Dall'Inghilterra coccolano Bisseck, che potrebbe garantire all'Inter una buona plusvalenza

L’Inter ha occhi ovunque per rinforzare la rosa e cercare di dimenticare le delusioni del finale della passata stagione. Non solo colpi in entrata e trattative per aumentare la qualità, come quella per Lookman. I nerazzurri stanno anche ascoltando offerte per cercare di fare cassa. E come riporta La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi nelle liste della Premier League è quello di Bisseck: il centrale tedesco è finito nel mirino del Crystal Palace, che si è fatto avanti con decisione. Il club inglese, protagonista di un’annata sorprendente coronata dalla vittoria in FA Cup, sta preparando un’offerta che potrebbe superare i 30 milioni di euro, avvicinandosi così alla valutazione fissata dai dirigenti nerazzurri.

Bisseck tra ombre e luci e la Premier che lo coccola

Arrivato a Milano nell’estate 2023 dall’Aarhus, per una cifra vicina ai 7 milioni, Bisseck ha saputo imporsi gradualmente nelle gerarchie di Simone Inzaghi, diventando una risorsa preziosa nelle rotazioni difensive. Il suo profilo — fisicità, margini di crescita e duttilità — ha attirato l’interesse di diversi club, ma è il Crystal Palace ad aver accelerato, pronto a fare sul serio dopo che un anno fa il West Ham si era fermato a 20 milioni, trovando il muro dell’Inter. A Milano valuteranno bene la situazione, visto che il difensore tedesco la scorsa stagione si è reso protagonista in negativo e ha spesso messo il suo zampino nelle sconfitte nerazzurre. Il tocco di braccio contro la Lazio, la sliding doors dello scudetto, è ancora fisso nella mente di tutti i tifosi. Ha mostrato qualità, ma anche molte disattenzioni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La posizione dell’Inter

In viale della Liberazione non si parla di una cessione imminente, ma l’apertura a valutare offerte congrue è concreta. L’Inter, che ha impostato questa sessione di mercato anche sull’equilibrio finanziario, non esclude un’operazione in uscita se i numeri dovessero garantire una plusvalenza significativa. Con i circa 32 milioni potenzialmente in arrivo da Londra, la società potrebbe incassare cinque volte quanto investito appena un anno fa.

L’ex Juve De Winter nel mirino di Marotta

Un’eventuale cessione di Bisseck darebbe ulteriore spinta alle strategie di mercato. Sul taccuino di Marotta e Ausilio c’è ancora bisogno di un rinforzo per la retroguardia, anche in vista della nuova Inter di Chivu. Uno dei profili più monitorati è quello dell’ex Juve De Winter, reduce da una stagione convincente con il Genoa. Ma la dirigenza non mollerà la presa neanche su Leoni, sempre il preferito nella retroguardia. Non si esclude nemmeno un intervento a centrocampo, con l’obiettivo di aggiungere muscoli e intensità. Due i nomi da tenere d’occhio: Morten Frendrup, anche lui in rossoblù, e il giovane Keita del Parma, entrambi profili che rispondono alle esigenze tecniche e fisiche richieste dal nuovo assetto nerazzurro. Senza dimenticare l’ultimo forcing per Lookman. Agosto è in arrivo, il conto alla rovescia per l’inizio della Serie A è iniziato, ma a Milano nel prossimo mese i dialoghi saranno tanti.