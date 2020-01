Birkir Bjarnason è vicinissimo a tornare a giocare in serie A.

Il combattivo centrocampista islandese era arrivato in Italia nel 2012, come giocatore del Pescara. In seguito ha vestito anche la casacca della Sampdoria, quindi ha giocato in Svizzera (al Basilea) e Inghilterra (con la maglia dell'Aston Villa).

All'Al-Arabi dall'inizio di questa stagione, è ora prossimo a dire di sì al Brescia: le visite mediche sono previste per venerdì mattina.

SPORTAL.IT | 16-01-2020 21:13