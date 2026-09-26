BJK Cup, all'Italia stavolta non riesce l'impresa: Grant e Paolini ko., in finale ci va (con merito) l'Ucraina

Si chiude in semifinale l'avventura azzurra a Shenzhen: dopo due titoli consecutivi vinti (e tre finali di fila) l'Italia costretta alla resa contro le ucraine

L’epopea azzurra di Billie Jean King Cup è costretta a segnare il passo: in finale a Shenzhen ci va l’Ucraina, come da pronostico e senza battere ciglio, perché al netto delle generose prove offerte da Tyra Grant e Jasmine Paolini l’Italia ha ben poco da rimproverarsi per aver mancato quella che sarebbe stata la quarta finale consecutiva nella manifestazione. Saranno così Cechia e Ucraina a giocarsi l’ambita competizione a squadra, discendente diretta della Fed Cup: l’Italia abdica dal trono cedendo entrambi i singolari nella semifinale contro le ucraine, che un anno fa battemmo per 2-1, ma che quest’anno si sono rifatte con gli interessi.

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