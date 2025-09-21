Finale BJK Cup, Cocciaretto con la partita perfetta: Navarro può solo inchinarsi. Ora il sogno è affidato a Paolini

La finale della Billie Jean King Cup vede le azzurre davanti contro gli USA: Elisabetta Cocciaretto gioca un primo set da sogno contro Navarro. Dopo tocca a Paolini contro Pegula

Un percorso a ostacoli quello dell’Italia in questa Billie Jean King Cup con le azzurre sempre costrette alla rimonta. La finale contro gli Stati Uniti rappresentano una sfida molto complicata per le azzurre. La prima a scendere in campo è Elisabetta Cocciaretto contro Emma Navarro, con l’azzurra che gioca una partita epica e conquista il primo punto per l’Italia di Tathiana Garbin. Ora tocca a Paolini.

Cocciaretto sfida Emma Navarro

La prima partita nella mattinata italiana è quella che vede di fronte Elisabetta Cocciaretto a Emma Navarro, una sfida che vede la statunitense grande favoriva. Cocciaretto ha avuto ottimi momenti in questa edizione della Billie Jean King Cup con Tathiana Garbin che gli ha sempre dato fiducia come seconda singolarità azzurra. E nel primo set Elisabetta risponde presente conquistando subito il break in apertura e poi riuscendo a resistere nel momento in cui la statunitense ha provato la rimonta. Chiusura sul 6-4 con l’urlo liberatorio di Tathiana Garbin.

Nel secondo set però le cose cambiano, Navarro elimina molti errori soprattutto col rovescio. Avvio di parziale in equilibrio con Cocciretto che manca un paio di occasioni per il break, poi alla prima occasione riesce lei a strappare il servizio andando avanti sul 4-2. La risposta azzurra prò arriva immediatamente con il controbreak di Elisabetta. L’azzurra prende in mano le redini del gioco, strappa un altro servizio e conquista la vittoria con un doppio 6-4.

Le parole di Cocciaretto dopo il match: “E’ stata una partita fantastica prr me, sapevo che sarebbe stata difficile contro un giocatrice forte come lei. Dovevo giocare una partita perfetta per vincere, ho cercato di essere aggressiva. Penso che questa sia stata la chiave per giocare meglio e gestire i punti più importanti. Sono davvero felice e devo ringraziare la mia capitana, il mio coach e tutto il team Italia“.

Paolini sfiderà Jessica Pegula

L’Italia deve stringere i denti per provare a conquistare la sua seconda Billie Jean King Cup consecutiva. Anche per Jasmine Paolini che scenderà in campo nel secondo match della giornata non sarà una sfida facile contro Jessica Pegula che in passato ha rappresentato sempre un ostacolo piuttosto difficile per la toscana, l’obiettivo minimo della vigilia è quello di provare a portare il tie al doppio dove le azzurre (con la presenza di Sara Errani insieme a Jasmine) potrebbero avere un piccolo vantaggio.

