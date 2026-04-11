BJK Cup, Errani e Paolini spingono l'Italia alle Finals: Giappone travolto, Azzurre a Shenzhen

Missione compiuta, l’Italia sarà protagonista anche quest’anno alle Finals di Billie Jean King Cup, l’equivalente della Davis nel tennis femminile. Il biglietto per Shenzhen, in Cina, è arrivato dopo il successo ottenuto dalla coppia azzurra di doppio: Sara Errani e Jasmine Paolini hanno superato in due set Shuko Aoyama ed Eri Hozumi, firmando il 3-0 sul Giappone e rendendo ininfluenti i successivi singolari in programma sulla terra rossa del Colle degli Dei di Velletri. A proposito: forse per il futuro bisognerà cambiare qualcosa nella postazione tv, la pallina sulle immagini proiettate da Supertennis bisognava immaginarla, perché era letteralmente invisibile.
- BJK Cup, l'Italia chiude i conti col Giappone col doppio
- Azzurre alle Finals di Shenzhen, la felicità di Errani
- L'ammissione di Paolini: "Anche oggi alti e bassi per me"
BJK Cup, l’Italia chiude i conti col Giappone col doppio
Dopo i successi della prima giornata, con Paolini e Cocciaretto che avevano regalato i primi punti all’Italia, bisognava completare l’opera. E la coppia d’oro del doppio azzurro non ha tradito le attese. Ancora una volta. Le olimpioniche di Parigi 2024 hanno faticato un po’, soprattutto nel secondo set, ma sono riuscite a portare il punto decisivo a casa. Dopo il 6-2 ottenuto in scioltezza nella prima frazione, a entrambe le squadre è andato in tilt il servizio nella seconda: tre i break e i controbreak consecutivi, col Giappone a provare la fuga e l’Italia brava a riagguantarla. Poi Paolini ed Errani hanno sistemato le cose e hanno chiuso ai vantaggi, sul 7-5, dopo un’ora e 33 minuti di gioco.
Azzurre alle Finals di Shenzhen, la felicità di Errani
Festa grande al termine della partita, con Tathiana Garbin e le sue ragazze al centro del campo a raccogliere le ovazioni del nutrito pubblico che ha gremito le tribunette del centrale del suggestivo circolo dei Castelli Romani: potranno difendere i due titoli del 2024 e 2025. Un affetto capace di trascinare le Azzurre nei momenti più delicati del confronto, come ammesso dalla giocatrica più esperta, Sara Errani, raggiante a fine match: “Siamo felicissime, giocare in Italia è sempre speciale. Abbiamo sentito il tifo del pubblico, oggi c’era il pienone. Per noi è fondamentale supportarci a vicenda, capire i momenti dell’altra. Ci ha aiutato anche la squadra da fuori a ritrovare energia”.
L’ammissione di Paolini: “Anche oggi alti e bassi per me”
Contentissima pure Jasmine Paolini, che quando indossa la maglia della Nazionale italiana riesce sempre a esaltarsi, anche in un momento non particolarmente brillante a livello di risultati come quello che sta attraverando: “Non è stato semplice, abbiamo avuto un po’ di alti e bassi nel secondo set, specialmente io. Siamo state lì, abbiamo pensato a fare le nostre cose tatticamente e siamo riuscite a vincere”. Poi l’esplosione di gioia: “Si va a Shenzhen anche quest’anno. Come festeggeremo? Speriamo abbiano organizzato qualcosa di speciale, bisognerebbe chiederlo al team manager ma ce l’aspettiamo anche noi”.