BJK Cup, Errani e Paolini spingono l'Italia alle Finals: Giappone travolto, Azzurre a Shenzhen

Missione compiuta, la squadra capitanata da Tathiana Garbin potrà difendere i due titoli vinti negli ultimi anni: quanta sofferenza, però, per spuntarla nel doppio.

Missione compiuta, l’Italia sarà protagonista anche quest’anno alle Finals di Billie Jean King Cup, l’equivalente della Davis nel tennis femminile. Il biglietto per Shenzhen, in Cina, è arrivato dopo il successo ottenuto dalla coppia azzurra di doppio: Sara Errani e Jasmine Paolini hanno superato in due set Shuko Aoyama ed Eri Hozumi, firmando il 3-0 sul Giappone e rendendo ininfluenti i successivi singolari in programma sulla terra rossa del Colle degli Dei di Velletri. A proposito: forse per il futuro bisognerà cambiare qualcosa nella postazione tv, la pallina sulle immagini proiettate da Supertennis bisognava immaginarla, perché era letteralmente invisibile.

BJK Cup, l’Italia chiude i conti col Giappone col doppio

Dopo i successi della prima giornata, con Paolini e Cocciaretto che avevano regalato i primi punti all’Italia, bisognava completare l’opera. E la coppia d’oro del doppio azzurro non ha tradito le attese. Ancora una volta. Le olimpioniche di Parigi 2024 hanno faticato un po’, soprattutto nel secondo set, ma sono riuscite a portare il punto decisivo a casa. Dopo il 6-2 ottenuto in scioltezza nella prima frazione, a entrambe le squadre è andato in tilt il servizio nella seconda: tre i break e i controbreak consecutivi, col Giappone a provare la fuga e l’Italia brava a riagguantarla. Poi Paolini ed Errani hanno sistemato le cose e hanno chiuso ai vantaggi, sul 7-5, dopo un’ora e 33 minuti di gioco.

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Azzurre alle Finals di Shenzhen, la felicità di Errani

Festa grande al termine della partita, con Tathiana Garbin e le sue ragazze al centro del campo a raccogliere le ovazioni del nutrito pubblico che ha gremito le tribunette del centrale del suggestivo circolo dei Castelli Romani: potranno difendere i due titoli del 2024 e 2025. Un affetto capace di trascinare le Azzurre nei momenti più delicati del confronto, come ammesso dalla giocatrica più esperta, Sara Errani, raggiante a fine match: “Siamo felicissime, giocare in Italia è sempre speciale. Abbiamo sentito il tifo del pubblico, oggi c’era il pienone. Per noi è fondamentale supportarci a vicenda, capire i momenti dell’altra. Ci ha aiutato anche la squadra da fuori a ritrovare energia”.

L’ammissione di Paolini: “Anche oggi alti e bassi per me”

Contentissima pure Jasmine Paolini, che quando indossa la maglia della Nazionale italiana riesce sempre a esaltarsi, anche in un momento non particolarmente brillante a livello di risultati come quello che sta attraverando: “Non è stato semplice, abbiamo avuto un po’ di alti e bassi nel secondo set, specialmente io. Siamo state lì, abbiamo pensato a fare le nostre cose tatticamente e siamo riuscite a vincere”. Poi l’esplosione di gioia: “Si va a Shenzhen anche quest’anno. Come festeggeremo? Speriamo abbiano organizzato qualcosa di speciale, bisognerebbe chiederlo al team manager ma ce l’aspettiamo anche noi”.