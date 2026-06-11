BJK Cup, si scrive 2026 ma sembra il 2025: Italia di nuovo con la Cina, poi possibile semifinale con l'Ucraina

Sorteggiato il tabellone della final eight di Billie Jean King Cup: come nel 2025 l'Italia debutterà con la Cina e potrebbe affrontare l'Ucraina in semifinale. Assenti gli USA, battuti in finale un anno fa

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Ce l’andremo subito a giocare con le padrone di casa: lo ha detto il sorteggio della fase finale della Billie Jean King Cup 2026, l’alter ego al femminile della Davis maschile, che l’Italia ha vinto nelle ultime due edizioni e che l’Italia conta di riportare nuovamente a casa il prossimo settembre, quando però le avversarie saranno agguerrite e i pericoli da superare non saranno pochi. A cominciare dal primo, che è piuttosto bello tosto: le cinesi in casa vogliono far valere la loro legge, e il sorteggio ha pensato bene di mettere sulla loro strada le bicampioni in carica, anche per vendicare il ko. all’esordio dell’anno passato. Giusto per non farsi mancare nulla.

Garbin cerca conferme: Paolini da ritrovare per puntare al tris

Le ragazze di Tathiana Garbin hanno superato nel turno di qualificazione dello scorso aprile il Giappone, superato 3-1 a Velletri (ma l’unico ko. è arrivato a giochi già fatti). Lo scorso anno alla Shenzhen Bay Sports Centre Arena un modo per portare le stelle dalla loro parte l’avevano trovato, riuscendo a confermarsi campionesse in carica dopo la vittoria dell’anno precedente (e nel 2023 era arrivata la finale persa contro il Canada).

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Insomma, l’obiettivo è quello di provare a ripetersi e a confermarsi sul trono della massima competizione per squadre del circuito WTA, ma la situazione oggi è un po’ cambiata rispetto al passato. Intanto sarà fondamentale ritrovare la migliore Jasmine Paolini, la cui prima parte di 2026 ha certamente tradito le attese. E se il connubio con Sara Errani garantisce un punto quasi certo nelle partite di doppio, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti dovranno fare di tutto per aiutare Jas a sfruttare i match di singolare, aspettando che Tyra Grant continui nel suo percorso di crescita. L’Italia sarà testa di serie numero 1 del seeding, con Gran Bretagna, Ucraina e Spagna a seguire.

Possibile semifinale con l’Ucraina, come nel 2025…

Il tabellone ha sorteggiato le azzurre con la Cina, poi in semifinale l’accoppiamento arriverà dal confronto tra Ucraina e Belgio. Proprio le ucraine sembrano le rivali più temibili: Svitolina e Kostyuk in questo momento sono due bruttissime clienti da affrontare, e per qualcuno proprio la formazione dell’Est Europa sarà quella da battere.

Sulla carta, un ostacolo ben maggiore rispetto alle cinesi, che hanno Xinyu Wang (31 del ranking) e Shuai Zhang (64) come giocatrici di riferimento: quest’ultima non c’era lo scorso anno nel confronto che vide l’Italia imporsi per 2-0 grazie alle vittorie di Paolini su Wang e di Cocciaretto su Yue Yuan.

E poi in semifinale furono proprio le ucraine le rivali delle italiane, che s’imposero 2-1 (decisivo il punto del doppio), prima del 2-0 rifilato agli USA in finale. USA che restano la nazionale con più vittorie (18, combinando anche la “vecchia” Fed Cup), ma che quest’anno non saranno della partita, dal momento che nell’altra parte di tabellone si affronteranno Repubblica Ceca-Gran Bretagna e Kazakistan-Spagna.