Bjorn Borg e il cancro alla prostata: "I medici mi sconsigliarono la Laver Cup, non li ho ascoltati"

L'ex campione svedese parla per la prima volta del tumore e rivela un retroscena relativo al 2023: "Ho vissuto un periodo psicologicamente molto difficile".

La nuova sfida di Bjorn Borg è anche la più difficile, ben più dura da combattere delle undici finali Slam vinte in carriera, sei al Roland Garros e cinque a Wimbledon. “Ice” questa volta deve vedersela con un nemico subdolo e aggressivo, un avversario di un numero sempre più alto di uomini: il cancro alla prostata. È stato lo stesso ex fuoriclasse svedese, dominatore del tennis tra gli Anni 70 e i primi Anni 80, a rivelarlo nella sua autobiografia in uscita nelle prossime settimane: “Heartbeats”. E poi ha raccontato alcuni retroscena molto significativi alla Associated Press. Uno è relativo alla Laver Cup 2023.

Bjorn Borg, annuncio choc sul tumore nell’autobiografia

È stato il quotidiano svedese Expressen a scrivere per primo e apertamente di “cancro alla prostata” per Bjorg, citando un passaggio del libro autobiografico del campione, quello in cui si accenna alla prossima sfida: “La più importante, e non ancora completata, contro il tumore”. Sessantanove anni, ritiratosi a sorpresa dalle competizioni nel 1983 ad appena 26 anni, poi di nuovo in campo nel 1991 per poche settimane con una vecchia racchetta di legno, Borg ha abituato alle sorprese i suoi fan. Questa, però, è stata davvero choccante. In Svezia la notizia è diventata il tema portante, quello principale di tutti i tg.

Nelle prossime settimane l’uscita di Hearbeats, il libro di Borg

Probabilmente maggiori dettagli verranno fuori dopo la pubblicazione di “Heartbeats”, o se si preferisce “Battiti”, il volume la cui edizione in inglese è in uscita il 18 settembre e che il 25 uscirà anche in italiano, edito da Rizzoli. Nel frattempo Borg ha confermato le indiscrezioni alla Associated Press, rassicurando in qualche modo i suoi fan. “Al momento non ho nulla, ma ogni sei mesi devo sottopormi a controlli”, ha raccontato l’ex numero 1 al mondo. “L’intero processo non è affatto divertente, ma mi preme sottolineare che adesso sto bene, mi sento benissimo“.

La Laver Cup 2023 in Canada: Borg in panchina col cancro

Il momento più buio a settembre 2023, quando gli fu diagnosticato il tumore. I medici gli sconsigliarono di andare in Canada per guidare il Team Europe in quella edizione della Laver Cup, Borg non li ascoltò. “Alla fine ho deciso di andare a Vancouver, non li ho ascoltati. Quel periodo psicologicamente è stato molto difficile, pensavo: chissà cosa succederà”. Una volta tornato in Svezia, gli esami hanno confermato le prime diagnosi e Borg è stato operato a febbraio 2024. Adesso sembra aver superato la fase più nera. Ma la lotta continua. Ed è una partita che l’ex stella del tennis, protagonista di una tormentata e chiacchierata relazione con Loredana Berté, giocherà col sostegno di tutto il mondo del tennis.