Black Friday, dal 16 novembre sconti su PlayStation Store

Grande attesa per il Black Friday, l’attesissimo ‘giorno di sconti’ previsto per il prossimo 23 novembre, durante il quale si da il via agli acquisti natalizi con tantissime offerte e prezzi vantaggiosi. Vi abbiamo già parlato delle novità previste da Fifa 19 per l’evento, oggi invece vi raccontiamo quello che c’è da sapere su PlayStation Store.

Da tradizione, in America, il Black Friday è il giorno successivo alla festa del Ringraziamento. In Nord America Sony Interactive Entertainment ha deciso di giocare d’anticipo e ha annunciato che le promozioni PlayStation partiranno già da domani 16 novembre. Lo conferma il sito ufficiale con un comunicato in cui si legge:

“Le offerte sul PlayStation Store iniziano il 16 Novembre. Il Black Friday inizia con una settimana di anticipo con grandi sconti su giochi del PlayStation Store e offerte imperdibili su abbonamenti a PlayStation Plus”.

Purtroppo non abbiamo ancora notizie sulla compagnia italiana. Dovremmo dunque aspettare ancora un po’ per conoscere tutti gli sconti e le novità dedicate al Black Friday. Possiamo ipotizzare che ci saranno bei tagli su PS4, su PlayStation VR e sui bundle migliori. Probabilmente saranno proposti saldi sui game della lineup PlayStation, su giochi come God of War, Marvel’s Spider-Man, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Detroit Become Human, Horizon Zero Dawn.

Non ci resta che aspettare…

HF4 | 15-11-2018 08:30