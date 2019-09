Blaise Matuidi dice tutta la verità

Blaise Matuidi è stato solo uno dei tanti giocatori che hanno rischiato di lasciare la Juventus nella parte finale del mercato.

Nel foltissimo centrocampo dei bianconeri il francese campione del mondo sembrava destinato a soccombere, anche a causa dell’interesse di numerosi club.

Le cose sono andate diversamente, visto che l'ex Psg è stato scelto da Sarri come titolare nelle prime due giornate contro Parma e Napoli.

Dal ritiro della Nazionale, Matuidi ha fatto chiarezza affermando di non aver mai pensato di lasciare Torino e di non essere mai stato contattato dal Psg: “Ho sempre detto di stare bene alla Juve, uno dei migliori club al mondo. Parigi ha un posto speciale nel mio cuore, sono un suo tifoso sin da piccolo e indossarne la maglia mi ha permesso di realizzare un sogno. Ma ora sono fiero di giocare con la Juve, un grande club. La questione non si è mai posta, col Psg non c’è mai stato nulla".

Per conservare il posto però bisognerà lottare: “Nel calcio non ti regala niente nessuno, tocca a te conquistarti un posto, la concorrenza stimola. Ma se sono qui è perché mi sono sempre fatto trovare pronto in campo".



SPORTAL.IT | 05-09-2019 19:45