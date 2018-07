Blanchard sfoglia la margherita

"Il Carpi FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Leonardo Blanchard per la risoluzione anticipata del rapporto lavorativo".

Attraverso una breve nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il club biancorosso ha nei giorni scorsi confermato che le sue strade e quelle del difensore si sono separate.

Catania e Salernitana sono sulle tracce del calciatore dal cognome francese (grazie al nonno), ma non è da escludere un inserimento a sorpresa: gli etnei sembravano sul punto di chiudere ma per ora non ci sono riusciti.

SPORTAL.IT | 21-07-2018 09:20