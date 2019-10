Blatt e l'Olympiacos si separano

Ora è ufficiale. Blatt non è più l'allenatore della squadra greca dell'Olympiacos. L'ex coach, tra le altre, dei Cleveland Cavaliers, aveva, recentemente, svelato di essere affetto da sclerosi multipla.

"Dopo un lungo colloquio tra i proprietari e me, abbiamo deciso di separarci per il bene di entrambi. Il tempo che ho trascorso in Grecia con l'Olympiacos è stato significativo e importante. Sono grato alle persone e alla famiglia che ho trovato qui. Non ho niente se non rispetto verso l'amministrazione, i giocatori, lo staff con il quale ho lavorato e spero per loro solo il meglio", le parole dello stesso Blatt.

Blatt, classe 1959, ha allenato anche in Italia. E' stato sulla panchina di Treviso, dal 2005 al 2007, dove ha vinto uno Scudetto e una Coppa Italia.

