Blengini allenerà Egonu, Milano sceglie il CT della Bulgaria per spodestare Conegliano. Velasco, prove di Europei

Manca solo l'ufficialità, ma Chicco Blengini sarà il nuovo tecnico della Numia al posto del partente Lavarini, che andrà al Fenerbahce. Oggi test per le azzurre con la Francia

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Paola Egonu avrà un nuovo allenatore: Gianlorenzo “Chicco” Blengini è a un passo dal sedersi sulla panchina di Milano, rimasta orfana di Stefano Lavarini che ha ceduto alle sirene turche del Fenerbahce, “costretto” a rimediare in fretta e furia all’addio improvviso (ma neanche troppo) di Marcello Abbondanza. Che ha scatenato una sorta di effetto domino che ha finito per convincere l’attuale commissario tecnico della Bulgaria (ma di volley maschile) ad accettare la proposta arrivata dal Consorzio Vero Volley, tanto che fonti sicure danno Blengini al lavoro in queste ore per completare lo staff tecnico che lo seguirà alla Numia.

Blengini, prima esperienza nel volley femminile

La notizia è di per sé sorprendente, perché Blengini non ha mai lavorato in ambito femminile. Ha trascorsi di oltre 25 anni nel volley maschile, dove dal 2009 ha sempre ricoperto incarichi di primo allenatore (precedentemente s’è formato come vice a Torino, Piacenza, Modena e Montichiari) e dove nel 2014 ha assunto per un anno la guida di primo assistente di Mauro Berruto sulla panchina della nazionale.

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È stato quello il lasciapassare per andare poi a ricoprire il ruolo di commissario tecnico azzurro, con la nazionale portata a un passo dall’agognato oro olimpico nel 2016 a Rio de Janeiro, battuta in finale dal Brasile dopo un cammino esaltante (una finale che ancora oggi alimenta rimpianti). Blengini ha guidato la nazionale azzurra fino a Tokyo 2020, accompagnando l’esperienza per un paio d’anni alla guida della Lube Civitanova, con la quale ha vinto complessivamente tre scudetti e una Coppa Italia.

Lube che ha guidato anche dal 2021 alla primavera del 2024, prima di chiudere il rapporto durante i play-off scudetto per divergenze con la proprietà (che gli contestava il fatto di aver già firmato con la Bulgaria). Dal 2024 ricopre l’incarico di CT della nazionale dell’Est Europa, sorprendentemente portata in finale all’ultimo mondiale, cedendo con onore per 3-1 all’Italia di De Giorgi.

Milano vuol salire ancora: Sato il colpo dell’estate

Il cambio di tecnico alla Numia s’è reso necessario dopo che Stefano Lavarini ha deciso di fare ritorno al Fenerbahce, e in qualche modo Milano è rimasta un po’ sorpresa dalla decisione del tecnico col quale lo scorso anno era tornata ad alzare un trofeo (la Supercoppa), tornando anche in finale scudetto ma senza riuscire a detronizzare la corazzata Conegliano.

Con Blengini, il Vero Volley proverà a sparigliare un po’ le carte: rispetto all’ultima stagione sono arrivate 5 nuove giocatrici, su tutte la schiacciatrice giapponese Yoshino Sato, oltre a Binto Diop che sarà l’opposto di riserva dietro a Egonu (ha salutato Vita Akimova) e Paola Gennari che darà di tanto in tanto il cambio a Francesca Bosio in posto 5. L’idea iniziale era di andare nel solco di un equilibrio ricercato e individuato nel corso dell’ultima stagione, con Rebecca Piva promossa a titolare fissa.

Due anni fa l’oro di Parigi, oggi il test in Polonia

Blengini sarà una delle novità principali della nuova stagione della Serie A1 Fineco 2026-27, e la notizia del suo approdo a Milano giunge proprio nel giorno in cui l’Italia del volley femminile brinda al secondo anniversario dello storico oro olimpico di Parigi 2024. Domenica 11 agosto le azzurre di Velasco, battendo 3-0 gli Stati Uniti, conquistavano la medaglia più bramata di tutto lo sport, riuscendo a centrare l’impresa al primo tentativo e soprattutto prima dei colleghi maschi (nonostante le tre finali disputate nel 1996, 2004 e 2016).

L’ossatura di quella nazionale è la stessa con la quale Velasco proverà a dare la caccia all’Europeo, che partirà tra meno di due settimane: nella sostanza mancano soltanto Moki De Gennaro (che si è ritirata) e Caterina Bosetti, esclusa dal giro per motivi puramente anagrafici (Fersino e Nervini le due eredi).

Oggi peraltro l’Italia debutterà nel torneo internazionale Memorial “Agata Mróz-Olszewska” a Koszalin, in Polonia, affrontando alle 17,30 la Francia. Domani alla stessa ora la sfida contro l’Ucraina, giovedì alle 18 quella con le polacche, padrone di casa. Il quadrangolare sarà la prova generale in vista di EuroVolley, che per le azzurre scatterò venerdì prossimo contro la Croazia.