Blengini: "Ci siamo scrollati di dosso il ko"

"Volevamo ripartire dopo quanto accaduto ieri, abbiamo innanzitutto ottenuto una vittoria, volevamo scrollarci di dosso il fastidio della sconfitta di ieri". Così il ct azzurro dell'Italvolley Gianlorenzo Blengini commenta la vittoria contro l'Iran per 3-0.

"Ai ragazzi che ho la fortuna di allenare non piace perdere e questo naturalmente è molto importante. Noi abbiamo cercato di adattarci alla partita; quando qualcosa non è andato i ragazzi sono stati bravi a rimanere lì con la testa, ben concentrati e bravi ad adattarsi a ciò che mano mano si presentava. Non possiamo pensare di avere un solo modo di giocare. Dobbiamo crescere e credere di poterlo fare sempre più rapidamente. Oggi è andata, ora subito la testa a domani quando affronteremo la formazione di casa davanti al suo pubblico che di certo non gli fara' mancare tutto il suo apporto", sono le parole riportate da Italpress.

SPORTAL.IT | 03-06-2018 10:35