Blitz Inter per Vicario scuote il mercato, l'effetto domino su Juventus e Tottenham

Nodo portiere per la società nerazzurra che fa un passo avanti nell'operazione che vorrebbe garantire un giocatore di livello la prossima estate

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’occasione era ghiotta per un incontro collaterale di prospettiva e così va letta la presenza di Piero Ausilio in tribuna al Tottenham Stadium, in compagnia del suo vice, per assistere al ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. Gabriele Giuffrida, mediatore internazionale e procuratore di Guglielmo Vicario, era anch’egli nelle vicinanze lasciando ipotizzare che un contatto sarebbe prossimo per imbastire una trattativa che risolva il nodo portiere all’Inter.

Inter, Ausilio vola a Londra per Vicario

Yann Sommer, titolare tra i pali, ha un contratto in scadenza che la società nerazzurra potrebbe non rinnovare pure nella consapevolezza di operare sul mercato per garantire una prospettiva alla squadra di Cristian Chivu. Ipotesi che sta prendendo corpo, stando ai media britannici come il Daily Mail e la BBC che riferiscono della possibilità di interessamento del club verso Vicario e delle sue recenti difficoltà al Tottenham.

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Il prezzo per il cartellino

Ausilio avrebbe in agenda alcuni incontri propedeutici e a quel che risulta dalle fonti britanniche avrebbe visto l’agente di Vicario, Valerio Giufridda, prima della partita di Champions League contro l’Atletico Madrid di mercoledì, e entrambi sono fiduciosi di poter raggiungere un accordo per una cifra intorno ai 17 milioni di sterline pari a circa 20 milioni di euro.

Con il risultato positivo raccolto nella gara, tornando alle questioni di campo, il Tottenham non salverà la Champions, ma può ancora sperare nella salvezza per evitare l’onta della retrocessione e Vicario può aiutare la squadra, nonostante i tifosi non gli abbiano perdonato alcuni errori e anche con i piedi non abbia sempre dimostrato padronanza e furbizia in un calcio e campionato diversissimi dalla Serie A. Inoltre la scorsa stagione ha saltato tre mesi a causa di una frattura alla caviglia rimediata nella vittoria per 4-0 contro il Manchester City, partita in cui ha continuato a giocare nonostante il dolore fino alla fine.

L’impatto sul Tottenham

Per Vicario, insomma, questi tre anni sono stati un vero e proprio ottovolante da quando è arrivato per sostituire Hugo Lloris come titolare del Tottenham. Davanti a lui ci sarebbero ancora altri due anni di contratto. Ma sembra esserci un accordo reciproco sul fatto che la soluzione migliore per entrambe le parti sia quella di separarsi in estate. Secondo il Daily Mail, il portiere sarebbe propenso ad accettare il trasferimento all’Inter, che consentirebbe al giocatore di coltivare le sue ambizioni. Il Tottenham considera l’acquisto di un nuovo portiere un elemento centrale della ristrutturazione estiva, nel tentativo di lasciarsi alle spalle questa stagione disastrosa, in cui rischia la retrocessione a sole otto giornate dalla fine.

La situazione attuale favorisce il nome di Vicario all’Inter, rispetto agli altri tre nomi su cui avevano insistito gli esperti a seguito dei rumors riportati dal noto esperto Gianluca Di Marzio il quale aveva anche specificato come vi fossero – su Vicario e gli altri tre – condizioni e effettive variabili da considerare per sbloccare l’operazione a giugno.

Le alternative, la Juve su Alisson

Tra i pali è noto che presto sarà un altro a difendere la porta occupata oggi da Sommer. Ma quel giocatore potrebbe essere Vicario come anche Carnesecchi, Alisson, Dibu Martinez: quattro candidati per una porta che costituisce un ingaggio importante, prestigioso. E disponibilità pressoché immediata, con qualche annotazione a margine. Per il club nerazzurro sarà questione da sbrogliare il tema rinnovi che investe nomi caldi sul mercato estivo.

Alisson, ad esempio. Stimato e seguito già dalla Juventus, ex Roma e numero 1 del Liverpool, sarebbe il sostituto ideale nei momenti complicati di Di Gregorio che ha subito molto, sul piano emotivo, gli scossoni di questa stagione. A parte l’età, non verdissima per un giocatore pur trattandosi di un estremo difensore, a rendere la questione spinosa è l’ingaggio da vero top. In Premier costa 11 milioni contro i 4 milioni dell’ex Monza.