Bloccati i voli Italia-Spagna: coppe europee nel caos

La decisione del Governo spagnolo di interrompere i voli tra la Spagna e l’Italia manda nel caos le partite delle coppe europee tra le squadre di serie A e quelle della Liga. In Champions League il Napoli deve affrontare il Barcellona tra una settimana in un Camp Nou a porte chiuse, ma il provvedimento iberico sui voli rischia di creare disagi: l’Uefa comunicherĂ al club come muoversi nelle prossime ore.

Caos anche per quanto riguarda l’Europa League: in dubbio le gare Inter-Getafe e Roma-Siviglia. Si ipotizza un possibile campo neutro, ma i tempi sono troppo stretti e si rischia un rinvio.

SPORTAL.IT | 10-03-2020 15:45