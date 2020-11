Blocco alle retrocessioni, Treviso dice sì

Intervistato da ‘Il Gazzettino’, il direttore sportivo di Treviso, Andrea Gracis, ha espresso i propri pensieri sul tormentato inizio di stagione del basket italiano, segnato da tanti rinvii a causa delle positività al Coronavirus.

“Ci facciamo tante domande perché siamo in un momento in cui non abbiamo certezze – ha dichiarato l’ex play di Pesaro e della Nazionale – Si è sempre indecisi su cosa fare, se continuare o interrompere e poi riprendere dopo un certo periodo”.

Gracis ha poi aperto all’ipotesi del blocco alle retrocessioni: “Dopo la fine del girone di andata potrebbe essere un’idea. Si potrebbe pensare a rivoluzionare la seconda parte del campionato con dei mini-raggruppamenti per fasce. Il blocco delle retrocessioni è un’ipotesi che può avere senso, forse ci si doveva pensare all’inizio della stagione, ma eravamo tutti troppo ottimisti. Il rischio è quello di falsare la stagione se una squadra dovesse giocare partite importanti con tante assenze se avesse troppi positivi o se dovesse attingere a fondi che non ha per sostituirli”.

